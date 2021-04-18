Aydın'da 10 dönümlük ağaçlık alan yangında zarar gördü

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında çam ve zeytin ağaçlarının olduğu 10 dönümlük alan zarar gördü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında çam ve zeytin ağaçlarının olduğu 10 dönümlük alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kızılcaköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz müdahale etti.

Yangında, 10 dönümlük çam ile zeytin ağaçlarının bulunduğu alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol