Aydın'da 1. Uluslararası Kırmızı Eller Karacasu Çömlek ve Sanat Çalıştayı başladı
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Aydın'da 1. Uluslararası Kırmızı Eller Karacasu Çömlek ve Sanat Çalıştayı başladı

Aydın'da 1. Uluslararası Kırmızı Eller Karacasu Çömlek ve Sanat Çalıştayı başladı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 1. Uluslararası Kırmızı Eller Karacasu Çömlek ve Sanat Çalıştayı başladı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, 1. Uluslararası Kırmızı Eller Karacasu Çömlek ve Sanat Çalıştayı başladı.

Karacasu Belediyesince düzenlenen program kapsamında ilk olarak çömlek atölyelerinin bulunduğu alandan belediye binasına kadar kortej gerçekleştirildi.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, belediye binası önünde düzenlenen törende, çömlekçiliği yaşatmak ve hak ettiği konuma getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden akademisyen ve çömlek ustaları ile farklı sanat dallarından sanatçılarını misafir ettiklerini anımsatan İnal, Aydın'ı dünyaya tanıtmak istediklerini vurguladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umu Tuncer de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Afrodisyas Antik Kenti gibi değerlere sahip Karacasu'nun bu anlamda önemli bir paya sahip olduğunu kaydetti.

Tuncer, "Karacasu ilçemiz doğal güzellikleriyle ve binlerce yıllık çömlekçilik geleneği ile aslında dünyada tanınmayı hak eden önemli bir turizm ilçesi olmayı hak eden güzide bir değerimiz. Bunun için tüm kurumlarla, yerel yönetimlerimizle güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, ilçeye gelen ressam, heykeltıraş, hat ve ebru sanatçıları ile çömlek ustalarının yaptığı eserlerin bulunduğu stantları gezdi.

Çalıştay, 4 Temmuz'da sona erecek.

Program kapsamında panel, atölye çalışmaları ve müzik dinletileri yapılacak, son gün ise çalıştay süresince yapılan eserler sergilenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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