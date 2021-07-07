1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 1. Lavanta Festivali renkli görüntüler oluşturdu.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 1. Lavanta Festivali renkli görüntüler oluşturdu.

Didim Belediyesince Akköy Mahallesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda düzenlenen festivalinin açılışının ardından vatandaşlar lavanta bahçelerini gezdi.

Burada amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da birbirinden güzel kareleri objektiflerine yansıttı. Festivale ilişkin özel kıyafetler giyen misafirlerin lavanta bahçelerindeki o anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, gazetecilere Türkiye'de tarımla turizmin iç içe geçtiği yeni bir olgunun ortaya çıktığını belirterek bu anlamda festivali yaptıklarını söyledi.

Atabay, "Bunun için bölgemiz çok avantajlı, elimizdeki imkanları iyi değerlendirmemiz lazım. Biz biraz da bu işe bunun için girdik. Bu seviyeye gelmesi için sabırla bekledik, sabırla çalıştık. Bu şekilde dönem dönem ilçemizde konaklayan yabancı turistleri bir şekilde buraya naklederek, bunu bizzat içerisinde tadarak, görmelerini, dokunmalarını, hissetmelerini çok istiyoruz." dedi.

Gamze Güner ise tatil için ilçede bulunduklarını belirterek, festivalde güzel zaman geçirdiklerini kaydetti.

Aleyna İlce de lavantaların çok güzel koktuğuna dikkati çekerek, "Fotoğraf çektirecek çok güzel alanlar oluşturulmuş. Çok keyifli vakit geçirdik. Her şey güzel olmuş." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol