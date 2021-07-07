1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 1. Lavanta Festivali renkli görüntüler oluşturdu.

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 1. Lavanta Festivali renkli görüntüler oluşturdu.

Didim Belediyesince Akköy Mahallesi'ndeki Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı'nda düzenlenen festivalinin açılışının ardından vatandaşlar lavanta bahçelerini gezdi.

Burada amatör ve profesyonel fotoğrafçılar da birbirinden güzel kareleri objektiflerine yansıttı. Festivale ilişkin özel kıyafetler giyen misafirlerin lavanta bahçelerindeki o anları ise renkli görüntüler oluşturdu.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, gazetecilere Türkiye'de tarımla turizmin iç içe geçtiği yeni bir olgunun ortaya çıktığını belirterek bu anlamda festivali yaptıklarını söyledi.

Atabay, "Bunun için bölgemiz çok avantajlı, elimizdeki imkanları iyi değerlendirmemiz lazım. Biz biraz da bu işe bunun için girdik. Bu seviyeye gelmesi için sabırla bekledik, sabırla çalıştık. Bu şekilde dönem dönem ilçemizde konaklayan yabancı turistleri bir şekilde buraya naklederek, bunu bizzat içerisinde tadarak, görmelerini, dokunmalarını, hissetmelerini çok istiyoruz." dedi.

Gamze Güner ise tatil için ilçede bulunduklarını belirterek, festivalde güzel zaman geçirdiklerini kaydetti.

Aleyna İlce de lavantaların çok güzel koktuğuna dikkati çekerek, "Fotoğraf çektirecek çok güzel alanlar oluşturulmuş. Çok keyifli vakit geçirdik. Her şey güzel olmuş." diye konuştu.

1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı
1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı
1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı
1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı
1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı
1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı
1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı
1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı
1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın: Mağdurların zararları mal varlığımdan karşılansın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Tarkan Şevval Sam Orhan Gencebay Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1. Lavanta Festivali renkli görüntülerle başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.07.2021 21:40:45. #1.13#

title