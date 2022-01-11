Aydın'da 1 haftada 601 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da 1 haftada 601 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da 1 haftada 601 gram uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında son 1 haftada 601 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

AYDIN (İHA) - Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında son 1 haftada 601 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 3-10 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 86 olay ortaya çıkarılırken, 95 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Çalışmalar kapsamında 5 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı, 3 şahsın ise adli işlemleri devam ediyor. 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 377,10 gram metamfetamin, 0,10 gram sentetik kannabinoid, 211,62 gram kubar esrar, 3,02 gram eroin, 10 gram kokain ve 2 adet sentetik ecza ele geçirildi. Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da 1 haftada 601 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın'da 1 haftada 601 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mahallenin mezar taşları bir bir yok oluyordu! Güvenlik kaydını izleyen vatandaşlar hırsızı görünce şoke oldu

Mahallenin mezar taşları bir bir yok oluyordu! Güvenlik kaydını izleyen vatandaşlar hırsızı görünce şoke oldu

 Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha! 61 kişi suçüstü yakalandı

Kolpaçino kumarhanesine bir baskın daha! 61 kişi suçüstü yakalandı

 Kayıp avcının cansız bedeni drone ile bulundu

Kayıp avcının cansız bedeni drone ile bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title