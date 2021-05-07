Aydın'da '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri
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Aydın'da '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri

Aydın'da '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında denetim yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri kapsamında denetim yaparak sürücüleri bilgilendirdi.

Trafik düzeni ve güvenliği bakımından karayolu kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığı, çeşitli kurum ve kuruluşların trafik eğitimine olan katkılarını arttırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü 'Karayolu Trafik Güvenliği Günü' ve bugünü takip eden hafta ise 'Karayolu Trafik Haftası' olarak kutlanıyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' dolayısıyla etkinlik düzenledi. Ekipler, Aydın-Nazilli Karayolu üzerindeki oluşturdukları uygulama noktasında araçları tek tek durdurarak önce muhafiyet kontrolü yaptı sonra vatandaşları emniyet kemeri başta olmak üzere diğer trafik kurallarında uyararak broşür ve çeşitli hediyeler dağıttı. - AYDIN

Aydın'da '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri
Aydın'da '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri
Aydın'da '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri
Aydın'da '1-7 Mayıs Karayolu Trafik Haftası' etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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