Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Eker, ADÜ Rektörü Aldemir ile görüştü

SELÇUK, İZMİR (İHA) - Aydın Curiyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, kurum olarak ADÜ ile verimli çalışmalar geçirmeyi temenni ederek 2021-2022 Akademik Yılının hayırlı olmasını diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir de, Başsavcısı Eker'e nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi. - AYDIN