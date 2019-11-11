Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği açıldı

11.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:47

Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Yedi Eylül Mahallesi'ndeki binasında hizmete girdi.



Açılış törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, kamu yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.



Dernek Başkanı Nilgün Akçalı, bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili olarak bilgi verdi. Daha sonra açılış töreni gerçekleştirildi. Akçalı, Çölyak hastalarının glutensiz ürünlere ulaşmasının önemini anlattı.



Çölyak Hastalığı Nedir?



Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, Gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyetidir. Buğday, Arpa, Çavdar ve Yulaf gibi tahıllar Gluten içerir. Ekmek, makarna, bisküvi ve diğer unlu mamuller bu hassasiyete sahip olanlarca tüketilemez. Çölyak Hastaları Glutenli yiyecekler tükettiklerinde bağırsak mukozasında çıkıntı ve kıvrımları tahrip olur. Böylece bağırsak yüzölçümü gittikçe azalır ve alınan gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta beslenme yetersizliği, arkasından da hastalık belirtileri ortaya çıkar. Bu nedenle Çölyak hastaları gluten içermeyen besinler tüketerek, beslenmek zorundadır. - AYDIN

Kaynak: İHA