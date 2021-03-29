Aydın 'çok yüksek riskli' gruba geçti
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Aydın 'çok yüksek riskli' gruba geçti

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Aydın 'çok yüksek riskli' gruba geçti

Korona virüs risk haritasında 'orta riskli' gruptan 'yüksek riskli' gruba geçen Aydın'da Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanılacak.

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Korona virüs risk haritasında 'orta riskli' gruptan 'yüksek riskli' gruba geçen Aydın'da Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanılacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 30 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bir yandan aşılama çalışmaları diğer yandan da gerçekleştirilen denetimler ve konulan kısıtlamalarla virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısında gündem maddelerinden biri de Korona virüs salgınının ülke genelindeki geldiği son durum oldu. Mart ayı başında açıklanan kontrollü normalleşme dönemi ile birlikte vaka sayılarına göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak gruplandırılmış, Aydın 'orta riskli' grupta yer almıştı.

Aradan geçen bir ayın ardından Türkiye genelinde Korona virüs vaka sayıları artarken, ay başında 'orta riskli' olarak açıklanan Aydın, son açıklanan haritaya göre 'çok yüksek riskli' iller arasında yerini aldı. Açıklanan yeni risk haritası, kısıtlamaları da birlikte getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya göre, Aydın ilinin de aralarında bulunduğu 58 'çok yüksek riskli' grupta yer alan illerde Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Öte yandan her gün uygulanan akşam saat 21.00'dan sabah 05.00'a arasındaki sokağa çıkma kısıtlaması ise devam edecek.

Ramazan ayında lokantalar paket servis yapabilecek

Öte yandan lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre faaliyetlerini sürdürmeye devam edecekler. Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak. - AYDIN

Aydın 'çok yüksek riskli' gruba geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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