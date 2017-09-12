Aydın Çocuk Üniversitesi'nde Kış Okulu Başlıyor

Eğlendirirken öğreten derslerle çocuklara okulu sevdiren İAÜ Çocuk Üniversitesi heyecanla öğrencilerini bekliyor.

İstanbul AydınÜniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi projelerinden birisi olan İAÜ Çocuk Üniversitesi, zenginleştirilmiş eğitimlerinedevam ediyor. Üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklara farklılaştırılmışeğitim sunan İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi, bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceğikış okuluna 30 Eylül'de başlıyor. İAÜ Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr.Ayşin Kaplan Sayı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen İAÜ ÇocukÜniversitesi'nde yaz okulu, kış okulu ve çeşitli atölyelerle birlikte toplam 17eğitim programı ile sunuluyor. Üstün yetenekli ve üstün zekalı çocuklarınzenginleştirilmiş bir eğitimle başarıya ulaşabileceğine vurgu yapan Yrd. Doç.Dr. Sayı, "Özellikle tanı almış ve yeteneği fark edilen çocukların zamanlakörelme olasılığı çok yüksek oluyor. Ya da potansiyelini yeteri kadarkullanmayan çocuklar bir süre sonra başarısızlığa sürükleniyor. O nedenle buçocuklarımızın zenginleştirilmiş klasik eğitimin dışında bir eğitim alması şartoluyor" diyerek aileleri zenginleştirilmiş eğitim konusunda uyarıyor. Dünyanınher bir yerinde üstün yetenekli çocukların sayısının arttığını ifade eden Sayı,"Önemli olan o tanıyı almak değil. Asıl süreç o tanıyı aldıktan sonra başlıyor.Ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Çocukların üzerine çok fazlayük yükleyerek büyük beklentiler içinde olmak yerine ailelerde çocuklarımızınasıl doğru eğitime sevk edebiliriz kaygısı oluşması gerekir" diyor.

'ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ KADAR AİLELERİN DE EĞİTİMİ ÖNEMLİ'

Bugüne kadar pek çok üstünçocukla çalıştıklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, "Ülkemizdepotansiyeli yüksek öğrencilerin varlığı beni oldukça mutlu ediyor. Onlarıeğitmek ve geleceğe hazırlamak bizlere büyük keyif veriyor. Onlarınbaşarılarıyla bizler de gurur duyuyoruz. Ancak bizlerin bu noktada atladığı birşey var ki o da çocukların eğitimi kadar ailelerin de eğitiminin önemi. Bizlerkış okulumuzda sadece çocuklarımıza ders öğretmiyoruz onun dışında velilerimizede çeşitli seminerler vererek onların da doğru bir bilinçle çocuklarıngeleceğine yön vermesi için elimizden gelen destekleri sağlıyoruz" diyerek velieğitimine de dikkat çekiyor.

"Çocuklardaki cevherikeşfetmek çok zor değil, ben yıllardır onlarla çalıştığım ve bir arada olduğumiçin birkaç cümlesinden bile fark edebiliyorum" diyen Yrd. Doç. Dr. Sayı, şöyledevam ediyor: "Önemli olan onların neye yeteneği var ve gelecekte nerede olursabaşarılı olur? Asıl sorunumuz ve derdimiz bu bizim. Bu nedenle de çocuklarınıdoğru bir şekilde geleceğe yönlendirmek isteyen tüm velilerimizi İAÜ ÇocukÜniversitesi'ne bekliyoruz."