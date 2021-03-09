Aydın Çiftçi Merkezi, her gün daha da büyüyor
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Aydın Çiftçi Merkezi, her gün daha da büyüyor

09.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:19
Aydın Çiftçi Merkezi, her gün daha da büyüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydınlı çiftçilere tarımsal üretimde önderlik yapmak için hayata geçirdiği "Aydın Çiftçi Merkezi"ne her geçen gün yeni tarımsal ürünler dikilmeye devam ediliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydınlı çiftçilere tarımsal üretimde önderlik yapmak için hayata geçirdiği "Aydın Çiftçi Merkezi"ne her geçen gün yeni tarımsal ürünler dikilmeye devam ediliyor. Merkezde en son 31 farklı meyve ağacının 100 çeşidinin dikimi yapıldı. Cevizden kayısıya, ağaç kavunundan alıca, bademden keçiboynuzuna yapılan dikimlerle ilgili daha sonrasında isteyen üreticilere eğitimler verilecek.

2 yıl önce hayata geçirilen Aydın Çiftçi Merkezi'nde uygun mevsim koşullarına göre dikimlere devam ediliyor. Geçen yıl sebze üretimi yapılan, kış aylarında da sakız ağacı ve kuşkonmaz üretimine başlanan merkezde dikim mevsiminin gelmesiyle birlikte meyve ağaçlarının dikimine de başlandı. İsteyen tüm Aydınlı çiftçilere meyvelerin üretim teknikleriyle ilgili uygulamalı eğitim verebilmek için yapılan dikimlerde incir, zeytin, erik, ayva, nar gibi Aydın'da bolca üretilen meyvelerin onlarca çeşidine yer verildi. Bunların yanı sıra ise hurma, kivi, yaban mersini, elma, badem ve narenciyelerin onlarca varyetesinin dikimi de yapıldı. Alana ayrıca ıhlamur, antepfıstığı, frenküzümü, iğde gibi ağaçlar da dikildi.

"Atatürk Orman Çiftliği'nden ilham alıyoruz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Aydın tarımını daha da iyi noktalara getirebilmek amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk Orman Çiftliği'nden ilham aldığımız merkezimiz her geçen gün gelişiyor. Merkezimiz Aydınlı çiftçilere yeni üretim metotları ve ekonomik değeri yüksek sebze ve meyvelerin üretimleriyle ilgili yıl boyu eğitim verilmek istenen hale geliyor. Önümüzdeki süreçte şartlar olgunlaştığında bu eğitimlere başlayacağız" dedi.

Başkan Çerçioğlu, Aydın Çiftçi Merkezi'nde yeni sebze ve meyvelerin dikimine devam edileceğinin altını çizdi. - AYDIN

Aydın Çiftçi Merkezi, her gün daha da büyüyor
Aydın Çiftçi Merkezi, her gün daha da büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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