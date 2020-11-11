Aydın Çifçi İlkadım İlçe Karakol Komutanı oldu
11.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:09
Samsun'un İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı görevine Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Aydın Çifçi getirildi.
Samsun'un İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı görevine Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Aydın Çifçi getirildi.
Samsun'un Kavak İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çarşamba Kapalı Cezaevi Karakol Komutanlığı görevlerinde bulunan
Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Aydın Çifçi, İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na atandı. Çifçi yeni görevine başladı. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı