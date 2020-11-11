Aydın Çifçi İlkadım İlçe Karakol Komutanı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın Çifçi İlkadım İlçe Karakol Komutanı oldu

11.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 11.11.2020 21:09
Aydın Çifçi İlkadım İlçe Karakol Komutanı oldu

Samsun'un İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı görevine Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Aydın Çifçi getirildi.

Samsun'un İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı görevine Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Aydın Çifçi getirildi.

Samsun'un Kavak İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çarşamba Kapalı Cezaevi Karakol Komutanlığı görevlerinde bulunan

Jandarma Kıdemli Astsubay Başçavuş Aydın Çifçi, İlkadım İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na atandı. Çifçi yeni görevine başladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İlçe dışına çıkıp geri dönenler 7 gün karantinada kalacak
İlçe dışına çıkıp geri dönenler 7 gün karantinada kalacak
Bursa'da AK Parti'li ilçe belediye başkanı korona virüse yakalandı
Bursa'da AK Parti'li ilçe belediye başkanı korona virüse yakalandı
Aydın'da otobüs kazası
Aydın'da otobüs kazası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik İlham Aliyev Kamala Harris Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Madonna Ezgi Mola Hazar Ergüçlü Erkan Kolçak Köstendil
Spor Tisserand Tamer Tuna Serdar Aziz Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Daha Fazla Ölü Bursa Deprem İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın Çifçi İlkadım İlçe Karakol Komutanı oldu - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 21:13:02. #1.14#
title