Aydın cezaevi firarisi uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı

08.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:07

Cezaevi firarisi uyuşturucu ve 3 tabancayla yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir eve düzenlenen polis operasyonunda cezaevi firarisi Nurullah E., üzerinde uyuşturucu ve 3 ruhsatsız tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Nurullah E., tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, dün (perşembe) sabah, uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen Nazilli'nin kırsal İsabeyli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon yaptı. Evde gözaltına alınan Nurullah E.'nin üst aramasında, 180 gram metamfetamin adlı uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca ve 18 mermi ele geçirildi. Yapılan araştırmada Nurullah E.'nin cezaevi firarisi olduğu ayrıca 4 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Emniyete götürülen Nurullah E., işlemlerinin ardından dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA