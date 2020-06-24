AYDIN Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AYDIN Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı

Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştıAYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hasköy Mahallesi muhtarı Hüseyin Danacı, çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktığı çatıda yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gördü.

24.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 24.06.2020 21:32

Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinin kırsal Hasköy Mahallesi muhtarı Hüseyin Danacı, çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktığı çatıda yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Yılan bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Hasköy Mahallesi Muhtarı Hüseyin Danacı, sabah saatlerinde evinin çatısındaki güvercinlerini yemlemeye çıktı. Bu sırada çatıdan bir yılanın sarktığını gören Danacı, önce bir süre seyrettiğini sonra kendisine hamle yapınca korktuğunu söyledi. Yılanın bir süre uzaklaştığını anlatan Danacı, "Bölgede hava sıcaklıklarının artması nedeniyle yılan sık görülmeye başlandı. Ancak, bu büyüklüktekine ilk kez rastladım" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-

AYDIN Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Bakan Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunun nasıl kurtulduğunu anlattı
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak Haber
Sivas'ta Kovid-19 vakası artan Şarkışla ilçesinde giriş-çıkışlar kontrol altına alınacak
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş Haber
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi Haber
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen 'Yeni bir kısıtlama gelecek mi?' sorusu yanıt buldu
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum
Demirtaş, ölüm orucundaki avukatlar için Adalet Bakanı Gül'e çağrıda bulundu: İlk defa bir siyasetçiden ricada...
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturmada 3 gazeteci tahliye edildi
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Esenyurt'taki selde bodrum kattaki evinde mahsur kalan vatandaş Davaro filmi sayesinde hayatta kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada bir kahraman askerimiz şehit oldu
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Ankara'da uyardığı vatandaşın saldırısına uğrayan polis memuru olduğu yere yığılıp kaldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, 'Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?' sorusuna yanıt verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, "Türkiye'de ikinci dalga mı yaşanıyor?" sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
Bakan Koca, LGS ve YKS'nin neden ertelenmediğini tek tek anlattı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken 'kırmızı kravat' detayı
FETÖ milyonlarca gencin hayalini böyle çaldı! Mülakatlarda dikkat çeken "kırmızı kravat" detayı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaz aylarında koronavirüsün etkisi azalmıyor
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Siyah maske takan Hülya Avşar: Kızım peçelileri gördüğünde bak öcü diyordum
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Mine Tugay, yıllar sonra saç rengini değiştirdi
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Sercan, gizli gizli buluştuğunu söylediği Nisa'nın kendisine verdiği notları ifşa etti
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Demet Akalın Dilan Çiçek Deniz
Spor Falcao Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Sel Kadın Esenyurt
Şu an buradasınız: AYDIN Çatıdaki güvercinleri beslemeye çıktı, 2 metrelik yılanla karşılaştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 21:58:51. #1.15#
title