AYDIN 'Can dostların' iyilik meleği oldu
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AYDIN 'Can dostların' iyilik meleği oldu

'Can dostların' iyilik meleği olduAYDIN'da yaşayan ev kadını 46 yaşındaki Gülsüm Girgin, sokak hayvanlarına hayatını adadı.

27.05.2020 09:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 09:22

'Can dostların' iyilik meleği oldu

AYDIN'da yaşayan ev kadını 46 yaşındaki Gülsüm Girgin, sokak hayvanlarına hayatını adadı. Vaktini onları beslemeye ve ilgilenmeye adayan Girgin, can dostlarının iyilik meleği oldu.

Efeler ilçesinde yaşayan 2 kız çocuğu annesi Gülsüm Girgin'in hayatı, 5 yıl önce sokaktan sahiplendiği köpekle değişti. 'Lokum' adını verdiği köpeğiyle sokak hayvanlarına duyarlılığı artan Girgin, o günden sonra kendisini can dostlarına adadı. Her gün mahalle mahalle dolaşarak kendi oluşturduğu 30 ayrı besleme noktasında onlarca köpeğin ve 100'lerce kedinin bakımını, tedavisini üstlenen Girgin, ayrıca yavru kedi ve köpeklere geçici ve kalıcı yuvalar bularak sahiplendiriyor. Varını yoğunu sokak hayvanlarına adayan ve yetemediği yerde aldığı bağış mamalar ve tedavide kullanılacak ilaçlar ile sokak hayvanlarını aç kalmaktan kurtaran Girgin, hasta hayvanları tespit edip tedavilerini de yaptırıyor.

Koronavirüs salgınından sonra sokak hayvanların gerekli yerlerden besleme yapmak için izinlerini aldıklarını belirten Girgin, "Çünkü lokantalar ve işletmeler kapalı. Can dostlarımız, yemek bulmakta sıkıntı çekiyorlar. O nedenle beslenmesi gereken hayvan sayısında da artış oldu" dedi. Vatandaşların artık yemekler için daha duyarlı olmalarını, çöpe atmadan sokak hayvanlarına ulaştırmalarını isteyen Girgin, "Kapı önlerine de düzenli olarak su koyabilirler. Sokak hayvanlarına bakamıyorlarsa bile, bu şekilde yardımcı olabilirler. Herkes mama almak zorunda değil. Kimi zaman ekmekleri çöpte görüyorum. Çöpten ekmek çıkartıyorum. Bu konu da biraz daha herkes duyarlı olursa, hiçbir canlı aç kalmaz diye düşünüyorum" dedi.

Girgin'in aracılığıyla 7'si yavrusuyla bir köpeği 50 gün önce geçici olarak sahiplenip, sıcak yuvaya kavuşturan 40 yaşındaki Nebahat Temizkan ise "Çocukluğumdan beri hayvan dostuyum. Köpeği ve yavrularını zor durumda kalmamaları için evimde geçici olarak aldım. Bakımlarını yapıyorum.

Gülsüm hanım sayesinde de kalıcı yuvalarına inşallah teslim edeceğiz" dedi.

Nebahat Temizkan'ın ikizleri 7 yaşındaki Tuana Uşar ve Rüzgar Uşar ise, köpekleri çok sevdiğini söyleyerek, "Köpekleri çok seviyorum. Sokaktaki hayvanlarımıza iyi bakalım, onları sevelim. Satın almayıp, sahiplenelim" diye konuştu.

AYDIN 'Can dostların' iyilik meleği oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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