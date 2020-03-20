AYDIN Caddeler ve sokaklar lavanta kokulu deterjanla yıkanıp, dezenfekte edildi Caddeler ve sokaklar lavanta kokulu deterjanla yıkanıp, dezenfekte edildiAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, dünyayı sarsan koronavirüsüne karşı cadde ve sokaklar lavanta kokulu deterjanla yıkanıp, dezenfekte edildi.

Caddeler ve sokaklar lavanta kokulu deterjanla yıkanıp, dezenfekte edildi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, dünyayı sarsan koronavirüsüne karşı cadde ve sokaklar lavanta kokulu deterjanla yıkanıp, dezenfekte edildi.

İncirliova'da tüm resmi kurumlar, esnaflar ve pazaryerleri koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi kapsamındaki çalışmalar çerçevesinde dezenfekte edildi. Halkın yoğun olarak kullandığı Sevgi Yolu ve ona bağlı cadde ve sokaklar lavanta kokulu deterjanla itfaiye aracıyla yıkandı. Belediye temizlik işçileri ise itfaiye ekiplerine yardım edip, deterjanla yıkanan yolları fırçaladı. Ardından da ilaçlayarak, dezenfekte etti.

'KORONAVİRÜSE KARŞI MÜCADELE SÜRECEK'

İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Koronavirüs çok hassas ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın başında bir vaka. Biz ne kadar dikkat ederek önlemini alırsak ilçemizdeki insanlarımızda o kadar sağlıklı kalırlar. Virüse karşı mücadelemiz sürecek" dedi.

Kaynak: DHA