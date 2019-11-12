Aydın Büyükşehirden sıcak çorba ikramı

12.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:26

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler, Nazilli ve Bozdoğan'da vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.



Çorba ikramı özellikle pazarcı esnafının yüzünü güldürürken vatandaşlar havaların soğumaya başladığını belirtip sıcak çorbanın içlerini ısıttığını söyledi.



Sabahın erken saatlerinden itibaren kurulan pazarlarda dağıtılmaya başlanan çorbayı alan vatandaşlar, soğuk havalarda kendilerini unutmayan Aydın Büyükşehir Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Aydın genelinde pazar kurulan her ilçede ikram edilecek olan çorbalar yarın Efeler Meşrutiyet Mahallesi'nde, Söke Yeni Cami Mahallesi'nde ve Yenipazar Yeni Mahalle'de dağıtılacak. Perşembe günü ise Germencik, Nazilli ve Çine pazarlarında çorba ikram edilecek.



Diğer taraftan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerini de unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere merkez kampüste hafta içi her gün çorba ikram edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA