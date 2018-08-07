Aydın Büyükşehirden 'Şahin Tepesi' Açıklaması

AYDIN (İHA) – Aydın Büyükşehir Belediyesi, Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ın Mursallı Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde yapılması planlanan projeyle ilgili iddialarına cevap verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; "Mursallı Mahallesi'nde Şahin Tepesi olarak bilinen alan bundan bir yıl önce Aydın Valiliği Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun kararıyla kesin olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi mülkü haline gelmiştir. Geçen bir yıllık süre zarfında herhangi bir ruhsatı olmayan kaçak yapının yasal olarak halkımızın kullanımına kazandırılması için ruhsat sorunu çözülmeye çalışılmıştır.

Söz konusu alan ve kaçak yapının kullanıma açılmasına engel teşkil eden yasal durumun kamuoyunda 'İmar Barışı' olarak bilinen düzenlemeyle birlikte çözülecek ve önümüzdeki aylarda tesis yenileme projeleri yapılarak halkımızın kullanımına açılacaktır. Halkımız Büyükşehir Belediyesinin sosyal amaçlı projelerinde ne kadar başarılı olduğunu bilmektedir. Bu alanda gerçekleştireceğimiz projenin hayal edilenin çok ötesinde bir sosyal tesis olacağından halkımızın kuşkusu yoktur.

Germencik Belediye Başkanının yapmış olduğu açıklamadan anlaşıldığına göre belediye ruhsatsız bir mülk üzerinde İmar Kanununa aykırı bir proje başlatmıştır. Bir belediyenin ruhsatsız bir yapı imal etmeye çalışmasının İmar Kanununa aykırı olması yanında Türk Ceza Kanununa göre de suç olduğu açıktır" ifadelerine yer verildi. - AYDIN