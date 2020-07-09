Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi Hasköy'de ortak çalışma yapıyor Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, Hasköy Mahallesi'nde yol bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi, Hasköy Mahallesi'nde yol bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirildi.

Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi'nin ortaklaşa çalışması ile Hasköy Mahallesi'ndeki yol sorunu çözüme ulaştı. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatları doğrultusunda mahalleye gönderilen parke taşları, Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından döşendi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Doğu Bölge Koordinatörü Yüksel Macaroğlu ve Hasköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Danacı, bölgede yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Hasköy Mahallesi'nde her iki belediye tarafından yapılan hizmetlerden memnun olduğunu ifade eden Mahalle sakinlerinden Salih Bozdağ, "Şimdiye kadar bu dereden ve yollardan dolayı çok sıkıntılar yaşadık. Azıcık yağmur yağsa dere yatağından taşan sular yüzünden bu yoldan geçemiyorduk. Bundan sonra daha rahat edeceğimize inanıyorum. Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediye Başkanlarıma çok teşekkür ediyoruz. Her ikisinden de Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

82 mahallenin tamamında rutin çalışmaların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen faaliyetlerin de aralıksız devam edeceğini ifade eden Başkan Özcan, "En başından itibaren 'birlikten güç doğar, kuvvet doğar, Nazilli halkının adına güzel işler çıkar' diye söylemiştik. Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu hanımefendiye, değerli bürokratlara ve değerli meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemiz tarafından Hasköy Mahallemize gönderilen parke taşı malzemeleri ile bozuk olan yollar ekiplerimiz tarafından düzenlenmiştir. Böylece vatandaşımızın yıllarca giderilemeyen ihtiyaçları peyderpey giderilmektedir. Planlan program dahilinde çalışmalarımız devam edecektir. Katkılarından ve emeklerinden dolayı burada çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA