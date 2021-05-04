AYDIN BÜYÜKŞEHİR SU ALTI DRON ÜRETTİ
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR SU ALTI DRON ÜRETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi, kendi imkanlarını kullanarak su altı dron imal etti.

AYDIN Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi, kendi imkanlarını kullanarak su altı dron imal etti. Deniz, baraj, göl ve duran sularda kullanılacak dron, dalgıç görevini üstlenecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, üretken belediyecilik anlayışı ve ekolojik yaşam için temiz çevre hedefiyle çalışmalarını hızla sürdürüyor. Dağları, ovaları, gölleri, nehirleri ve deniziyle Ege'nin tüm güzelliklerini içinde barındıran Aydın'ı korumak için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, kendi ürettiği araçlarla bu projeleri daha ekonomik ve işlevsel hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi personeli, bu üretkenlik anlayışıyla güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. Teknolojinin sunduğu imkanlarla denizcilik bilgilerini bir araya getiren Denizcilik Dairesi ekipleri, önceki yıllarda deniz temizleme aracı üretti. Ardından yüzer kepçe imal ederek çalışmalarını sürdüren ekipler, şimdi de su altı dron imal etti. Dalgıçların su altında geçirdikleri sürenin ve inebildikleri derinliğin sınırlı olmasından dolayı su altı dron ile daha uzun sürelerde ve derinliklerde inceleme yapılacak. Su altındaki kirliliğin kontrolü, doğal yaşamın takibi ve arama-kurtarma çalışmalarında da bu aracın önemli katkılarda bulunması bekleniyor. Kuşadası'nda dalış turizmini canlandırmak amacıyla önceki yıllarda Büyükşehir Belediyesi'nce batırılan Airbus A300 uçak batığının çevresinde testleri yapılan su altı dron dalgıçlardan tam not aldı.

'HER TÜRLÜ ENGELİ AŞTIK'

Denizcilerin bugünün teknolojisini yakından takip ettiğini, bu tür sualtı dronları ve robotlarının artık denizciler için vazgeçilmez araçlar haline geldiğini belirten Denizcilik Dairesi personeli dalgıç Hasan Seren, "Deniz dışında da aynı zamanda iç sularda da bizlere yardımcı oluyor. Barajlar, göller ve duran sularda etkili bir şekilde su altından görüntü almamızı sağlıyor. Maksimum 60 metre derinlikte 2 saat boyunca kayıt alabiliyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu bu konuda bize çok yardımcı oldu ve desteklerini hiç esirgemedi. Önümüze gelen her türlü engeli aştık ve sonunda da su altı dronumuzu kullanıma sunduk" dedi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR SU ALTI DRON ÜRETTİ
AYDIN BÜYÜKŞEHİR SU ALTI DRON ÜRETTİ
AYDIN BÜYÜKŞEHİR SU ALTI DRON ÜRETTİ
AYDIN BÜYÜKŞEHİR SU ALTI DRON ÜRETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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