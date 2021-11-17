Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi - Haberler Spor
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Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Cev Challenge Cup maçına çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde Bosna Hersek takımı OK Gacko'yu konuk etti.

AYDIN (İHA) - Cev Challenge Cup maçına çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde Bosna Hersek takımı OK Gacko'yu konuk etti. Maça istekli ve etkili başlayan Aydın'ın Sultanları rakibini 3-0 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Erko Varblane, Bjorn Willems

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Merve, Greta, Berra, Ergül, Emine, Güldeniz, Aslihan, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

OK Gacko: Nikolina, Ana, Andela, Tamara, Jovana, Helena, Katarina, Ana Z., Snezana

Antrenör: Sasa Slijepcevic

Setler: 25-14, 25-18, 25-17

Süre: 69 (22, 25, 22) - AYDIN

Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

Aydın Büyükşehir, OK Gacko'yu 3-0 yendi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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