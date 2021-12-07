Aydın Büyükşehir, MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti
CEV Challenge Cup'ta son 16 takım arasına adını yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller turu ilk maçında MCM-Diamant Kaposvar'ı konuk etti.
AYDIN (İHA) - CEV Challenge Cup'ta son 16 takım arasına adını yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller turu ilk maçında MCM-Diamant Kaposvar'ı konuk etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı sahasında ağırladığı Macaristan temsilcisi MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti.
Salon: Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu
Hakemler: Dimitrios Onopas, Konstantin Selin
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
MCM-Diamant Kaposvar: Anna, Renata, Nathalie, Bianka, Maria, Viktoria, Nikalina, Annamaria, Reka, Tatjana
Anterenör: Vincet Lacombe
Setler: 25-19, 25-14, 25-23
Süre: 81 dakika (27, 25, 29) - AYDIN