Aydın Büyükşehir, MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti - Haberler Spor
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Aydın Büyükşehir, MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir, MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti

CEV Challenge Cup'ta son 16 takım arasına adını yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller turu ilk maçında MCM-Diamant Kaposvar'ı konuk etti.

AYDIN (İHA) - CEV Challenge Cup'ta son 16 takım arasına adını yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller turu ilk maçında MCM-Diamant Kaposvar'ı konuk etti. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı sahasında ağırladığı Macaristan temsilcisi MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti.

Salon: Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu

Hakemler: Dimitrios Onopas, Konstantin Selin

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Melis, Merve Nur, Greta, Berra, Ergül, Emine, Eylül, Güldeniz, Aslıhan, Anna, Ezgi, Duygu, Pelin

Antrenör: Alper Hamurcu

MCM-Diamant Kaposvar: Anna, Renata, Nathalie, Bianka, Maria, Viktoria, Nikalina, Annamaria, Reka, Tatjana

Anterenör: Vincet Lacombe

Setler: 25-19, 25-14, 25-23

Süre: 81 dakika (27, 25, 29) - AYDIN

Aydın Büyükşehir, MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti

Aydın Büyükşehir, MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti

Aydın Büyükşehir, MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti

Aydın Büyükşehir, MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti

Aydın Büyükşehir, MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti

Aydın Büyükşehir, MCM-Diamant Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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