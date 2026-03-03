Aydın Büyükşehir, Kuşadası'nda sondaj çalışmalarını sürdürüyor

Haberler

Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kuşadası'nda sürdürülen sondaj çalışmaları devam ediyor.

ASKİ, 2026 yılının ilk gününden bu yana kent genelinde 20 adet sondaj kuyusunun açımını tamamladı. Kent genelinde eş zamanlı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren ASKİ, güncel olarak Kuşadası'nda 8 noktada sondaj çalışması gerçekleştiriyor. Toplam yatırım maliyeti 11 milyon Türk Lirası olan Kuşadası'nda ki sondaj yatırımları; Davutlar, İkiçeşmelik ve Güzelçamlı Mahalleleri ile Kuşadası ilçe merkezinde sürdürülüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm ilçelerde vatandaşların altyapı hizmetlerine daha hızlı ve verimli şekilde ulaşabilmeleri için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti ve "17 ilçemizin tamamında eş zamanlı olarak hayata geçirdiğimiz altyapı yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kırsaldan kent merkezlerine kadar kentimizin her noktasında hemşehrilerimizi yatırımlarımız, hizmetlerimiz ve çalışmalarımız ile buluşturmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
