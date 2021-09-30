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Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi'nde Aydın'ın ürünlerini tanıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi'nde Aydın'ın ürünlerini tanıttı

Türkiye'de tarımın gidişatına yön verecek önemli zirvelerden biri İstanbul'da düzenleniyor.

İSTANBUL (İHA) - Türkiye'de tarımın gidişatına yön verecek önemli zirvelerden biri İstanbul'da düzenleniyor. CHP'li belediyelerin tarıma verdikleri desteklerin değerlendirilmesi, kamuoyuna tanıtılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi amacıyla; 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında İstanbul'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde, 160 belediye ve 300'ü aşkın kooperatif yer aldığı Tarımsal Kalkınma Zirvesi başladı.

"Tarımsal kalkınmada yeni politikalar, üretici odaklı çözümler" sloganıyla düzenlenen zirvede belediyeler ve kooperatiflerin tarımsal ürünlerinin yer aldığı fuar alanında Aydın Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı.

Aydın'a özgü incir, zeytin, kestane, zeytinyağı gibi yerel ürünlerin tanıtımı yapılırken; hayvancılığın desteklenmesi için kurulan Sakız Koyun Çiftliği, koyun ve koç destekleri, küçük üreticilerin desteklendiği Aile Tipi Koyunculuk projesi, besi ve süt yemi destekleri ile ata tohumunun korunması ve yeniden üretime kazandırılması, farklı ilçelerde yer alan Büyükşehir'in üretim sahalarında yapılan ekimlerden elde edilen deneyimler ve Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya verdiği destekler de ziyaretçilere tek tek anlatılıyor. Zirvede ayrıca "Belediyelerin yerelde tarıma etkisi, Aydın Büyükşehir Belediyesi örneği" başlığı altında bir sunum da yapılacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi standını ziyaret etti.

Ziyaretçiler tarafından ilgi gören Büyükşehir Belediyesi standını, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da ziyaret ederek, kente özgü olan incirin tadımını yaptı.

"Tarımdaki iyileştirmeyi elbirliği ile nasıl başaracağımızı biliyoruz"

Zirveyi İstanbul'da takip eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tarımsal kalkınmanın hayati öneme sahip olduğunu belirterek, "Aydın nüfusumuzun yüzde ellisinden fazlası tarım ile ilgilenmektedir. Tarımsal kalkınmanın önemini yaşayarak deneyimleyen bir kent olarak; tarımsal altyapı ağının, suyun, toprağın, tohumun ve elde edilen ürünün pazarlandığı tedarik zinciriyle birlikte tüm aşamaları planlı olmalıdır. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, çiftçiye verdiğimiz destekle örnek bir sistem oluşturduk. Kooperatiflere verdiğimiz destekle birlikte örnek bir tedarik zinciri de oluşturduk. Bunlarla birlikte ürünlerin vatandaşlara ulaştırıldığı son halka olan mağazalar konusunda da Halk Ege Et gibi bir marka oluşturduk. Tarımdaki iyileştirmeyi elbirliği ile nasıl başaracağımızı biliyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi'nde Aydın'ın ürünlerini tanıttı

Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi'nde Aydın'ın ürünlerini tanıttı

Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi'nde Aydın'ın ürünlerini tanıttı

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Haber: Aydın Büyükşehir, Kalkınma Zirvesi'nde Aydın'ın ürünlerini tanıttı - Haberler
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