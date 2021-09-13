AYDIN BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ SU ALTI ARAMA KURTARMA EKİBİNİ BÜYÜTÜYOR - Haberler
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ SU ALTI ARAMA KURTARMA EKİBİNİ BÜYÜTÜYOR

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AYDIN BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ SU ALTI ARAMA KURTARMA EKİBİNİ BÜYÜTÜYOR

Kazalar, yanginlar ve dogal afetler insanlarin en savunmasiz ve zor anlari olarak karsimiza çikiyor.

Kazalar, yanginlar ve dogal afetler insanlarin en savunmasiz ve zor anlari olarak karsimiza çikiyor. Bu zorlu anlarimizi kolaylastirmak ve insanlarin güvenli ortamlarda yasamalarini saglayan itfaiye erleri, birçok olayda kurtarici olarak görev yapiyor. Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi de görev yaptigi her alanda, en hizli ve etkin müdahaleyi yapmak için egitimlerini sürekli tutuyor.

Yangin ve kaza anlarinda vatandaslarin imdadina yetisen Büyüksehir Itfaiyesi, su altinda da arama ve kurtarma faaliyetlerinde bulunuyor. Aydin Büyüksehir Belediyesi Su Alti Arama Kurtarma (ASAK) ekibini 2016 yilinda kuran Büyüksehir Belediyesi, ekipte yer alan dalisçi sayisini arttirmak için yeni bir egitim programina basladi.

Konunun uzmanlari esliginde yapilan egitimler, ilk olarak yüzme havuzunda gerçeklestirildi. Kursa dahil olan itfaiyecilerden basarili olanlarla denizde ve daha zorlu su sartlarinda testlere devam edilecek. Tüm testleri basari ile tamamlayan itfaiyeciler, ASAK bünyesine dahil olarak mesleklerinde yeni bir pencere açacaklar.

ASAK EKIBI 15 KISIYE ÇIKARILACAK

ASAK ekine dahil edilecek itfaiyecilerin ilk egitimlerinin verildigi ve ayni zamanda test edildigi yüzme havuzu etabinda konuyla ilgili bilgi veren Itfaiye Müdürü Murat Aktas, "Yaz ve kis aylarinda denizde, iç sularda, akintili ve bulanik sularda çalismalarimizi yapiyoruz. Bu konuda 8 kisilik ekibimiz vardi. Bu ekimizin sayisini daha da arttirmak ve en az 15 kisiye çikarmak istiyoruz. Yeni gelen arkadaslarimizla havuzda egitimlerimize basladik. Teknik beceri ve kapasitelerini gözlemleyip, havuz dalisimizi tamamladiktan sonra önümüzdeki hafta denizde dalislarimiz olacak. Orada da görüntülü olarak takiplerini yapacagiz. Basarili olanlarla daha derinliklere inerek, akintili ve bulanik sularda çalismalarimizi sürdürecegiz. Baskanimiz Özlem Çerçioglu bizleri destekliyor ve tesvik ediyor. Baskanimizdan aldigimiz bu güçle birlikte, Aydin halkinin yaninda olmaya ve en iyi hizmeti vermeye devam edecegiz. " dedi.

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Haber: AYDIN BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ SU ALTI ARAMA KURTARMA EKİBİNİ BÜYÜTÜYOR - Haberler
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