SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Aydın Büyükşehir'in play-off'taki rakibi Eczacıbaşı Vitra oldu - Spor
Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Topluluğu, Aydın, Spor

Aydın Büyükşehir'in play-off'taki rakibi Eczacıbaşı Vitra oldu

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde normal sezon sona ererken play-off'ta mücadele etmeye hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligi ikinci sırada bitiren Eczacıbaşı Vitra ile eşleşti.

16.03.2020 15:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:36
Aydın Büyükşehir'in play-off'taki rakibi Eczacıbaşı Vitra oldu

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde normal sezon sona ererken play-off'ta mücadele etmeye hak kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligi ikinci sırada bitiren Eczacıbaşı Vitra ile eşleşti.


Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde normal sezonu Vakıfbank lider bitirirken, Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDİ Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor play-off'a kalan diğer takımlar oldu.


Son dört sırada yer alan PTT, Karayolları, Beşiktaş ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas kümede kalmak için play-out oynayacak.


Ligde play-off eşleşmeleri ise, Vakıfbank-Nilüfer Belediye, Eczacıbaşı Vitra-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt şeklinde oluştu. - AYDIN

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı Spor
Bir kentimizde daha virüs alarmı! 180 kişilik grup karantinaya alındı
İtalya Başbakanı 'Riskli haftalardayız' deyip korkutan gerçeği açıkladı Spor
İtalya Başbakanı "Riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi Spor
Necati Şaşmaz'a koronavirüs şoku! Çocuklarını icra yoluyla görebildi
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Spor
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak Spor
Diyanet İşleri Başkanı duyurdu! Namazlar cemaatle kılınmayacak
'Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?' Erbaş yanıtladı Spor
"Toplanıp cuma kılmak isteyenlere ne yapılacak?" Erbaş yanıtladı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Koronavirüse karşı Fas asıllı Hollanda vatandaşının yaptığı stok görenleri şaşırttı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Bahreyn'de yeni tip koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Adnan Oktar organize suç örgütü davası, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Takım arkadaşı koronavirüse yakalanan Mason Mount, tedbirleri hiçe sayıp halı sahada maç yaptı
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Çaldıkları aracı kaza yapınca terk eden hırsızlar, telefonu unutunca yakayı ele verdi
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Guido Senia Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Fernando Muslera Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Derbi Beşiktaş Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: Aydın Büyükşehir'in play-off'taki rakibi Eczacıbaşı Vitra oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 16:11:31. #1.14#