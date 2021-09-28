Aydın Büyükşehir, ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Büyükşehir, ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir, ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley'de C grubunun ilk maçında Kuzeyboru'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı AXA Sigorta Kupa Voley'de C grubunun ilk maçında Kuzeyboru'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Sultanlar Ligi'nde Aydın'ı başarı ile temsil eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı Kupa Voley'deki ilk maçında Ankara Başkent Spor Salonu'nda Kuzeyboru ile karşılaştı. Rakibine setlerde 15-25, 29-31 ve 23-25'lik skorlarla 3-0 kaybederek ilk maçtan mağlup ayrıldı. Aydın'ın Sultanları, C Grubu'nun ikinci maçında Sarıyer Belediye ile karşılaşacak. - AYDIN

Aydın Büyükşehir, ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Mehmet Topal Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Aydın Büyükşehir, ilk maçtan mağlubiyetle ayrıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 22:46:19. #1.11#