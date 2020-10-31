Aydın Büyükşehir ekipleri depremzedelerin yardımına koştu

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile İzmir'de depremzedelere yardım elini uzattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri Başkan Özlem Çerçioğlu'nun talimatı ile İzmir'de depremzedelere yardım elini uzattı.

Dün saat 14.51'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem sonrasında Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri hemen harekete geçti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde depremden etkilenen ve geceyi dışarıda geçiren vatandaşların yardımına koşan Büyükşehir ekipleri, depremde en büyük zararı gören İzmir'e de yardım elini uzattı. 10 araç ve 50 kişiden oluşan Aydın Büyükşehir Belediyesi yardım ekipleri kısa süre içerisinde İzmir'e ulaştı. Depremden en çok etkilenen ve yıkımların yaşandığı bölgelere ulaşan ekipler, depremzedelere kumanya, su, maske ve dezenfektan dağıtımına başladı. Ekipler, depremzedeler ile tek tek ilgilenerek yardımlarına koştu.

"Battaniyeler Bayraklı Belediyesi'ne teslim edildi"

Depremden hemen sonra İzmir'e hareket eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, geceyi sokakta ve çadırda geçirmek zorunda kalan İzmirlilere battaniye yardımında bulundu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgeye gönderilen battaniyeler, depremzedelere dağıtılmak üzere Bayraklı Belediyesi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı