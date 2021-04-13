Aydın Büyükşehir Ejder Meyvesi fidanı dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Ejder Meyvesi fidanı dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın Büyükşehir Ejder Meyvesi fidanı dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ana vatanı Vietnam olan ejder meyvesini Sultanhisar'da bulunan serasında yetiştirdi ve üretimi yapılması için çiftçilere dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ana vatanı Vietnam olan ejder meyvesini Sultanhisar'da bulunan serasında yetiştirdi ve üretimi yapılması için çiftçilere dağıttı. Başkan Özlem Çerçioğlu, "Az su tüketen ve yüksek gelir elde edilen ürünleri çiftçilerimiz ile buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.

Yerelden kalkınma hedefiyle tarımsal üretimde çeşitliliği arttırmak ve çiftçilere üretim aşamasında alternatifler sunmak için projeler üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni bir ürünü daha çiftçi ailelere dağıttı.

Ana vatanı Vietnam olan ejder meyvesi, Büyükşehir Belediyesi'nin Sultanhisar'da bulunan serasında yetiştirilerek çiftçilere dağıtılacak seviyeye getirildi.

Büyükşehir'in ziraat mühendisleri tarafından yapılan incelemelerde ejder meyvesinin Aydın'ın iklim koşullarına göre en uygun yetişeceği yerler tespit edilerek, ilk dağıtım İncirliova'nın Gerenkova ve Dereağzı mahallelerinde yapıldı. Çiftçilerin üretim süreci takip edilerek alınacak verime göre ejder meyvesi fidanlarını dağıtımı önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Başkan Çerçioğlu, "Aydın'da yetişen ürün yelpazesini genişletmek istiyoruz"

Ejder meyvesinin zengin besin değerleri nedeniyle yoğun talep gören ürün olduğuna dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, "Aydın'da yetişen ürün yelpazesini genişletmek istiyoruz. Ziraat mühendislerimiz bununla ilgili çalışıyor ve deneme sahalarımızda ekonomik değeri yüksek ürünleri test ediyorlar. Ejder meyvesinin Aydın iklimine uygun olduğunu gördük ve yetişmesi en uygun olan yerlere ilk fide dağıtımını yaptık. Bir yılın sonunda verim alınmaya başlanacaktır. Önümüzdeki yıllarda daha geniş üretim sahalarında bu ürünü görebiliriz. Az su tüketen ve yüksek gelir elde edilen ürünleri çiftçilerimiz ile buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Ejder Meyvesi fidanı dağıttı
Aydın Büyükşehir Ejder Meyvesi fidanı dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Ersin Korkut Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Sergen Yalçın Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın Büyükşehir Ejder Meyvesi fidanı dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 09:45:00. #1.14#
title