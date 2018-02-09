Aydın Büyükşehir Didim'de Asfalt Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde olduğu gibi Didim'de yoğun bir çalışma programıyla sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Didim ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de bir çok caddede ekipler hız kesmeden çalışıyor. Mahalle Muhtarı Şaban Tokmak "Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na mahallem ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2018 asfalt çalışma programında yer alan Didim ilçesi yeni mahallede yol şube yapım bakım ve onarım ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Asfalt programında yer alan Yeni Mahalle Selanik Caddesi ve 19 Mayıs Caddesi ile Kıtıklı Caddesi arasında asfalt serimi sonrası 4 bin metrekare kaldırım ve bordür döşeme; Didim Ortaokul Caddesi'nde 700 metre uzunluğunda 6 bin metrekare, Gonca Caddesi 300 metre uzunlukta 3 bin metrekare, Egemenlik Caddesi 600 metre 6 bin metrekare, Kocakuyu Caddesi 500 metre 5 bin metrekare sıcak asfalt uygulaması devam ediyor.

Çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden Yeni Mahalle Muhtarı Şaban Tokmak, "Uzun yıllardır beklediğimiz hizmetleri sayın başkandan bu yıl içerisinde alıyoruz. Özlem Çerçioğlu'na yapmış olduğu yatırımlar için teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN