Aydın Büyükşehir'den Çölyak Hastalarına Glutensiz Un

Aydın'daki çölyak hastalarının Halk Ekmek'ten ekonomik glutensiz ekmeğe ulaşmalarını sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çölyaklıların glutensiz un taleplerini karşıladı. Çölyak hastaları glutensiz unu 2 kilogramlık paketler halinde Zafer Meydanı'ndaki Halk Ekmek büfesinden temin edebilecek.

Çölyak hastalarının beslenmeleri için gerekli ürünlere ulaşmalarının çok zor olduğunu belirten Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı "Biz anneler çölyak hastası çocuklarımızın istedikleri her şeyden tattırabilmek, onları mahrum bırakmamak için uğraşıyoruz. Bizi en çok bir anne, bir kadın anlayabilir" diyerek Halk Ekmek'te glutensiz un satılmaya başlanmasından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Akçalı, özellikle çocuk çölyak hastaların yolda yürürken kokusunu aldıkları ve yiyemedikleri sıcak pide, lokma, simit gibi yiyecekleri bundan sonra evlerde kolaylıkla yapabileceklerini belirterek "Biz artık çocuklarımıza istediğimiz zaman pasta, kurabiye, simit, pide yapabileceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek'ten satmaya başladığı unu ancak kargoyla getirtebiliyorduk. Şimdi elimizi uzattığımızda una ulaşabileceğimizi bilmek bizleri çok mutlu etti"ifadelerini kullandı.

Unu Halk Ekmek büfesine geldiği gün satın aldığını ve evde börek yaptırıp hemen tadına baktığını anlatan çölyak hastası Adem Yurttanır, "Daha önce unu bulabilmek için ya market market dolaşıyorduk ya da kargoyla getirtmek için telaş yaşıyorduk. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun bize böyle bir imkan sunması çok büyük bir velinimet oldu, kendisine minnettarız" dedi.

Son aylarda çok zayıflayan kızına geçen ay çölyak tanısı konulduğunu anlatan Elif Altunç, uyguladıkları diyetle çocuğunun sağlığının yerine gelmeye başladığını belirtti. Tanı konulmadan iki gün önce Büyükşehir Belediyesi'nin glutensiz ekmek satışına başladığını söyleyen Altunç "Bizim için bu büyük nimet oldu. Benim kızım pastayı ve lahmacunu çok sever, şimdi bu unla ona lahmacun yapacağım. Yakında kızımın doğum günü, doğum günü için pasta da yapacağım. İnşallah bizim için daha iyi olacak. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA