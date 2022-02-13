Aydın Büyükşehir Belediyespor - Yeşilyurt: 3-0

SALON: Mimar Sinan

Misli.com Sultanlar Ligi'nde ilk 8 hedefleyen Aydın Büyükşehir Belediyespor, 19'uncu haftada konuk ettiği ligin son sırasında yer alan Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-14, 25-9 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 25 puana ulaşırken, Yeşilyurt 4 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor