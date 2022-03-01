Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İtalya'da Savino Del Bene ile karşılaşacak - Haberler

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Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İtalya'da Savino Del Bene ile karşılaşacak

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın İtalya'da Savino Del Bene ile karşılaşacak

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında yarın İtalya temsilcisi Savino Del Bene'ye konuk olacak.

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında yarın İtalya temsilcisi Savino Del Bene'ye konuk olacak.

Scandicci kentindeki PalaRiadoli Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Rakibiyle Aydın'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın müsabakadan 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde adını finale yazdıracak. Türk temsilcisi rakibini 3-2 yendiği takdirde finale yükselecek ekip, oynanacak altın setin ardından belli olacak. Diğer sonuçlarda İtalyan ekibi finale çıkacak.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, İtalya, Aydın, Spor, Haberler

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