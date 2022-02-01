Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finalde - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyespor yarı finalde

Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

AYDIN (İHA) - Kadınlar CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımını 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Aydın ekibi, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Savino Del Bene Scandicci (ITA) - RC Cannes (FRA) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: I.K. Ghermnescu

Hakemler: Andreas Daniil (Güney Kıbrıs Rum Kesimi), Miklos Horvath (Macaristan)

CSM Lugoj: Celic, Sredic, Strachinescu, Sakradzija, Canak, Barakova, Popovic (L) (Gemanariu, Popa (L), Filipas, G.Popa)

Aydın BBSK: Güldeniz, Emine, Aslıhan, Szakmary, Ergül, Nicoletti, Melis (L), Eylül (L) (Duygu, Pelin, Ezgi, Stevenson)

Setler: 25-23, 24-26, 25-22, 20-25, 9-15

Süre: 134 dakika (29,30,28,29,18) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Romanya, Cannes, Aydın, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title