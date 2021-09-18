Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Balkan Kupası finalindeki rakibi Sırbistan'dan OK Jedinstvo

Şampiyon olacak takımın CEV Kadınlar Challenge Kupası'na katılacağı Balkan Kupası'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor'un finaldeki rakibi Sırbistan temsilcisi OK Jedinstvo oldu.

Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'ndaki son grup müsabakasında Yunan ekibi Aris'i 25-21, 25-15 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen OK Jedinstvo, finale yükselen ikinci takım olmayı başardı.

Aydın Büyükşehir Belediyespor ile OK Jedinstvo arasındaki final karşılaşması yarın saat 15.00'te başlayacak. Bu müsabakadan önce saat 13.00'te Aris ile Romanya'dan CSO Voluntari 2005 üçüncülük için karşılaşacak.