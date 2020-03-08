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Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Meryem, Aydın, Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 3-0

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Plak (xxx), Balkestein (xxx), Planinsec (xxx), Meryem Boz (xxx), Duygu (xx), Bihter (xxx), Hazal Selin (xx), Erce (x)TÜRK HAVA YOLLARI: Havlickova (xx), Şeyma (x), Özge (xx), Büşra Şahin (x), Lynn...

08.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:50
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 3-0

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Plak (xxx), Balkestein (xxx), Planinsec (xxx), Meryem Boz (xxx), Duygu (xx), Bihter (xxx), Hazal Selin (xx), Erce (x)TÜRK HAVA YOLLARI: Havlickova (xx), Şeyma (x), Özge (xx), Büşra Şahin (x), Lynn (xx), Berin (x), Aelbrecht (xx), Büşra Kılıçlı (x), Nursevil (x), Funda (x), Yasemin (x)SETLER: 25-18, 25-17, 25-20SÜRE: 84 Dakika (26, 28, 30)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde üst üste 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta deplasmanda PTT'yi set kayıpsız yenmeyi başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Türk Hava Yolları'nı da rahat geçti: 3-0. Mimar Sinan Spor Salonu'nda 84 dakika süren maçın setleri 25-18, 25-17 ve 25-20'lik skorlarla bitti. Aydın temsilcisi bu skorla ligde 21 maçta 10'uncu galibiyetini alarak puanını 29'a çıkardı.


- Aydın

Kaynak: DHA

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