Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3
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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3

10.03.2021 15:56 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:56
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları: 0-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues (xx), Hande (xx), Christodoulou (xx), Anthi (xx), Janset (xx), Meryem (x), Eylül (xx), Emine (x), Ezgi (x), Pelin (x)TÜRK HAVA YOLLARI: Santana (xxx), Büşra (xxx), Polen (xxx),...

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Grothues (xx), Hande (xx), Christodoulou (xx), Anthi (xx), Janset (xx), Meryem (x), Eylül (xx), Emine (x), Ezgi (x), Pelin (x)TÜRK HAVA YOLLARI: Santana (xxx), Büşra (xxx), Polen (xxx), Ebrar (xxx), Özge Nur (xxx), Nursevil (xxx), Berin (xxx), Carlini (xx), Ada (xx), Şeyma (xx)SETLER: 23-25, 24-26, 20-25

SÜRE: 91 dakika (29, 31, 31)

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyspor, normal sezonun son haftasında evinde Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 23-25, 24-26 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Sezonu 7'nci sırada tamamlayan Aydın temsilcisi Play-Off 2'nci Etap'ta 6'ncı basamaktaki Galatasaray HDI Sigorta ile rakip olacak. Ligde 4'üncü sırayı alan THY ise Play-Off 1'inci Etap'ta lider VakıfBank'la kozlarını paylaşacak.


- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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