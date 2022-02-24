Aydın Büyükşehir Belediyespor - Savino Del Bene Scandicci: 2-3

AYDIN (DHA) - SALON: Mimar Sinan

Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası Yarı Final ilk maçında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına kendi sahasında 3-2 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 25-23, 25-22, 18-25 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi. Yarı final eşleşmesinde rövanş mücadelesi 2 Mart tarihinde İtalya'da oynanacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor