Aydın Büyükşehir Belediyespor - Savino Del Bene Scandicci: 2-3 - Haberler
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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Savino Del Bene Scandicci: 2-3

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Savino Del Bene Scandicci: 2-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Tomislav Popovic (xx) (Hırvatistan), Zaur Hajiyev (xx) (Azerbaycan)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Szakmary (xx), Ergül (xx), Nicoletti (xxx), Güldeniz (x), Stevenson (xx), Aslıhan (x), Eylül (x), Melis (x), Emine (x), Duygu (x)SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti...

AYDIN (DHA) - SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Tomislav Popovic (xx) (Hırvatistan), Zaur Hajiyev (xx) (Azerbaycan)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Szakmary (xx), Ergül (xx), Nicoletti (xxx), Güldeniz (x), Stevenson (xx), Aslıhan (x), Eylül (x), Melis (x), Emine (x), Duygu (x)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Alberti (xxx), Lippmann (xxx), Sorokaite (xxx), Silva Correa (xx), Malinov (xx), Pereira (xx), Castillo (xxx), Antropova (xxx), Camera (xx), Angeloni (xx), Lubian (xx)

SETLER: 21-25, 25-23, 25-22, 18-25, 10-15

SÜRE: 140 dakika (26', 33', 29', 32', 20')

Aydın Büyükşehir Belediyespor, CEV Challenge Kupası Yarı Final ilk maçında İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına kendi sahasında 3-2 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 25-23, 25-22, 18-25 ve 10-15'lik skorlarla sona erdi. Yarı final eşleşmesinde rövanş mücadelesi 2 Mart tarihinde İtalya'da oynanacak.


- Aydın

Demirören Haber Ajansı - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Hırvatistan, Azerbaycan, Aydın, Spor, Haberler

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