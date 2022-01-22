Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde PTT'yi 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-17 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla üst üste 2 mağlubiyetin ardından 6'ncı galibiyetini alan Aydın ekibi 19 puana ulaşırken, konuk takım 25 puanda kaldı.