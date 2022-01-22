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Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT: 3-0
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16'ncı hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde PTT'yi 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-17 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla üst üste 2 mağlubiyetin ardından 6'ncı galibiyetini alan Aydın ekibi 19 puana ulaşırken, konuk takım 25 puanda kaldı.


Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT: 3-0

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Büyükşehir Belediyespor, Aydın, PTT, Spor, Haber

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