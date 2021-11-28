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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında evinde Nilüfer Belediyespor'u ağırladı.

AYDIN (DHA) -

Aydın Büyükşehir Belediyespor, misli.com Sultanlar Ligi'nin 11'inci hafta karşılaşmasında evinde Nilüfer Belediyespor'u ağırladı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma Aydın'ın hakimiyetinde geçti ve maç 3-0 ile tamamlandı.

Üstün bir oyun ortaya koyarak maça hızlı başlayan Aydın'ın sultanları parkeyi rakibine dar ederek ilk seti 25 - 17 kazandı. Etkili oyununu ikinci sette de sürdüren Aydın, üst üste aldığı sayılar ile rakibini oyundan düşürdü ve ikinci seti 25-16'lık skorla 9 sayı farkla kazandı. Üçüncü sette de rakibine şans tanımayan Sultanlar, 25 - 20'lik skorla seti tamamlayarak maçı almayı bildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, başarılı bir oyun ile maçı kazanan oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti.


- Aydın
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer'i rahat geçti

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Spor Haberleri

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