Aydın Büyükşehir Belediyespor - Nilüfer Belediyespor: 3-0

SALON: Aydın Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Pınar Elma (xx)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 11'inci haftada evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-17, 25-16 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın ekibi 13 puana ulaşırken, art arda 4'üncü yenilgisini alan Bursa temsilcisi 6 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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