Aydın Büyükşehir Belediyespor – Nilüfer Belediyespor: 1-3

Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 etabındaki ilk maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'a evinde 3-1 mağlup oldu.

Misli.com Voleybol Sultanlar Ligi Play-Off 5-6 etabındaki ilk maçta Aydın Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor'a evinde 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadelenin setleri 21-25, 20-25, 25-21 ve 21-25 sonuçlandı. Serinin ikinci maçı 9 Nisan Cuma günü Bursa'da oynanacak. Nilüfer Belediyespor o maçı da kazandığı takdirde sezonu 5'inci, Aydın BŞB ise 6'ncı sırada tamamlayacak. Aydın'ın galibiyeti durumunda seri üçüncü maça uzayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı