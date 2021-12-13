Aydın Büyükşehir Belediyespor, Macaristan'da 1. MCM-Diamant ile karşılaşacak

AYDIN (AA) - Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Macaristan temsilcisi 1. MCM-Diamant'a konuk olacak.

İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, rövanş maçına yarın TSİ 20.00'de Kaposvar kentindeki Kaposvar Arena'da çıkacak.

Her türlü galibiyette ve 3-2'lik mağlubiyette adını bir üst tura yazdıracak Türk temsilcisi, rakibine 3-0 veya 3-1 yenildiği takdirde tur atlamak için altın set oynayacak.

Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibini elemesi halinde Niederösterreich (Avusturya)-CSM Lugoj (Romanya) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri

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