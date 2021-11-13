Aydın Büyükşehir Belediyespor - Karayolları: 3-0

AYDIN (DHA) - SALON: Mimar Sinan

Misli.com Sultanlar Ligi 9'uncu hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Karayolları'nı 3-0 mağlup etti. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 25-18 ve 25-22'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın temsilcisi 3'üncü galibiyetini alıp 10 puana ulaşırken, konuk takım 3 puanda kaldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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