Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1
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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

MİSLİ.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

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MİSLİ.com Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda 126 dakika sürüp oldukça çekişmeli geçen maçın setleri 29-27, 25-15, 23-25 ve 29-27'lik skorlarla sonuçlandı. İki galibiyete ulaşan tarafın Play-Off'ta 5-6 Etabı'na kalacağı seride ikinci karşılaşma 1 Nisan Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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