Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-2
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Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Pınar Elma (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Vasilantonaki (xx), Adams (xx), Janset Cemre (xx), Balkestein (xx), Aslıhan Kılıç (xx), Meryem Boz (xx) (Pınar Atasever), Ezgi Bektaş (xx), Aslıhan Kılıç (xx), Pelin Özkılıççı (xxx)GALATASARAY...

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray HDI Sigorta: 3-2
11.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 11.09.2020 22:17

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Pınar Elma (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR:  Vasilantonaki (xx), Adams (xx), Janset Cemre (xx), Balkestein (xx), Aslıhan Kılıç (xx), Meryem Boz (xx) (Pınar Atasever), Ezgi Bektaş (xx), Aslıhan Kılıç (xx), Pelin Özkılıççı (xxx)GALATASARAY HDI SİGORTA:  İlkin Aydın (xx), Ergül Eroğlu (xx), Çağla Akın (xx), Selin Arifoğlu (xx), Güldeniz Onal (xx), Alesia  (xx) (Gizem Guresen)SETLER: 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13

SÜRE:  154 dakika (25, 37, 36, 34, 22)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, evinde Galatasaray HDI Sigorta'ı 3-2 mağlup etti. Rakibine ilk seti vererek karşılaşmaya 1-0 yenik başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, çekişmeli geçen ve uzatmalara giden maçta Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek büyük sevinç yaşadı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 14-25, 27-25, 26-28, 25-22, 15-13 skorlarla sona erdi.


- Aydın

Kaynak: DHA

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