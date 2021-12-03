Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir Belediyespor filede zorlu sınavda

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek.

AYDIN (DHA) -

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde geçen hafta evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda lider Vakıfbank'la karşı karşıya gelecek. Vakıfbank Spor Sarayı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Ligde 11 maçta 4 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Aydın ekibi 13 puanla 9'uncu sırada, 12 maçta 10 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Vakıfbank ise 29 puanla zirvede yer alıyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title