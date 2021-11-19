Aydın Büyükşehir Belediyespor, filede Bolu Belediyespor önünde - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor, filede Bolu Belediyespor önünde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir Belediyespor, filede Bolu Belediyespor önünde

Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde Karayolları'nı 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Bolu Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

AYDIN (DHA) - Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde Karayolları'nı 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Bolu Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Hafta içinde CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında konuk ettiği Bosna Hersek ekibi OK Gacko'yu 3-0 yenerek avantaj yakalayan Aydın temsilcisi, ligde galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title