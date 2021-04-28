Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ergül Eroğlu'nu kadrosuna dahil etti

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ergül Eroğlu'nu transfer etti.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ergül Eroğlu'nu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Galatasaray HDI Sigorta'da forma giyen Ergül Eroğlu, kulüp başkanı Polat Bora Mersin'in de yer aldığı törende Aydın temsilcisiyle bir yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergül Eroğlu, Aydın'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Ergül Eroğlu'nun takıma dahil olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, mavi-beyazlı takıma başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun