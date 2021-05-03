Aydın Büyükşehir Belediyespor, Emine Arıcı ile devam etti
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Emine Arıcı ile devam etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Emine Arıcı ile devam etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde orta oyuncu Emine Arıcı ile sözleşme yeniledi.

Misli.com Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde orta oyuncu Emine Arıcı ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emine ile 1 yıl daha. Geçen sezonun devre arası aramıza katılan değerli oyuncularımızdan Emine Arıcı ile 2021-2022 voleybol sezonunda da beraberiz. Emine Arıcı'ya mavi-beyaz forma altında başarılar dileriz" denildi. Bu arada Meryem Boz'un Vakıfbank, Anti Vasilantonaki'nin Galatasaray'la anlaştığı Aydın ekibinde Hollandalı Maret Balkestein, "Daima kalbimde olacaksınız" diyerek veda mesajı yayınladı.


- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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