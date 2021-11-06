Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

SÜRE: 116 dakika (27, 30, 32, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 20-25, 25-23 ve 16-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın ekibi 7 puanda kalırken, Eczacıbaşı 16 puana yükseldi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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