Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 1-3 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emine (xx), Aslıhan (xx), Ezgi (xx), Ergül (xx), Greta (xx), Güldeniz (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Duygu (x), Pelin (x), Berra (x)ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif (xxx), Hande (xxx), Beyza (xxx),...

AYDIN (DHA) -

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emine (xx), Aslıhan (xx), Ezgi (xx), Ergül (xx), Greta (xx), Güldeniz (xx), Eylül (xx), Melis (xx), Duygu (x), Pelin (x), Berra (x)

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Elif (xxx), Hande (xxx), Beyza (xxx), Boskovic (xxx), Adams (xxx), Heyrman (xxx), Simge (xxx), Fatma (xx), Saliha (xx), Zeynep (xx)

SETLER: 20-25, 20-25, 25-23, 16-25

SÜRE: 116 dakika (27, 30, 32, 27)

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 20-25, 20-25, 25-23 ve 16-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Aydın ekibi 7 puanda kalırken, Eczacıbaşı 16 puana yükseldi.


- Aydın

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title